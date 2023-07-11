Энцо Фернандес: «Сказал Дибале, что жду его в «Челси»
Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес прокомментировал новость о возможном переходе форварда «Ромы» Пауло Дибалы в состав синих.
«Посмотрим. Я надеюсь, что это произойдет. Я поговорил с ним и сказал, что жду его, чтобы устроить с ним барбекю или что-то в этом роде. Мне нужен кто-то, с кем можно так провести время (смеется)», — цитирует игрока Ole.
Сам Дибала ранее сообщил, что не планирует покидать римский клуб.
Форвард выступает за «Рому» с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел за римлян 38 матчей, забил 18 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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14
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|0
|0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
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|0
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18
|Бернли
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
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Арсенал – Нот. Форест
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|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
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|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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