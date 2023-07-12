Скамакка: «Рома» — мой дом. Это был бы сценарий мечты»

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка прокомментировал возможный переход в «Рому».

«Рома» — мой дом. Это был бы сценарий мечты, если бы Жозе Моуринью был тренером. Я уверен, что значительно улучшил бы свои навыки под руководством Жозе в «Роме», — приводит на своей странице в Twitter журналист Фабрицио Романо слова Скамакки.

В сезоне-2022/23 Скамакка забил 8 голов в 27 матчах за «Вест Хэм». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 22 миллиона евро.