Скамакка: «Рома» — мой дом. Это был бы сценарий мечты»
Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка прокомментировал возможный переход в «Рому».
«Рома» — мой дом. Это был бы сценарий мечты, если бы Жозе Моуринью был тренером. Я уверен, что значительно улучшил бы свои навыки под руководством Жозе в «Роме», — приводит на своей странице в Twitter журналист Фабрицио Романо слова Скамакки.
В сезоне-2022/23 Скамакка забил 8 голов в 27 матчах за «Вест Хэм». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 22 миллиона евро.
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2
|Арсенал
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|0-0
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3
|МЮ
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|0
|0-0
|0
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4
|Ньюкасл
|0
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|0
|0
|0-0
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5
|Ливерпуль
|0
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|0-0
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6
|Брайтон
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|0-0
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|Астон Вилла
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9
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|Фулхэм
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|Кр. Пэлас
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|0-0
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12
|Челси
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|0-0
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13
|Вулверхэмптон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
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20
|Лутон Таун
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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