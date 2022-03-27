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Коутинью хочет остаться в «Астон Вилле». Игрок согласен пойти на понижение зарплаты

Полузащитник «Барселоны» Коутинью хочет остаться в «Астон Вилле»
Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который выступает на правах аренды за «Астон Виллу», хочет остаться в английской команде. Ради этого он «готов пойти на существенное сокращение зарплаты», сообщает Mundo Deportivo.

Клуб из Бирмингема арендовал 29-летнего бразильского футболиста в зимнее трансферное окно до конца нынешнего сезона с правом выкупа. ПО данным испанских СМИ, она составляет 40 миллионов евро.

В 10 матчах за «Астон Виллу» Коутинью забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Соглашение между хавбеком и «Барселоной» истекает в конце следующего сезона.

Филиппе Коутиньо
ФК Астон Вилла
ФК Барселона
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 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
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 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
Эвертон – Лестер
 - : -
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

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Ливерпуль

 13
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
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Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
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Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

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Астон Вилла

 23 1 3
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