Коутинью хочет остаться в «Астон Вилле». Игрок согласен пойти на понижение зарплаты

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который выступает на правах аренды за «Астон Виллу», хочет остаться в английской команде. Ради этого он «готов пойти на существенное сокращение зарплаты», сообщает Mundo Deportivo.

Клуб из Бирмингема арендовал 29-летнего бразильского футболиста в зимнее трансферное окно до конца нынешнего сезона с правом выкупа. ПО данным испанских СМИ, она составляет 40 миллионов евро.

В 10 матчах за «Астон Виллу» Коутинью забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Соглашение между хавбеком и «Барселоной» истекает в конце следующего сезона.