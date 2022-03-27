«Тоттенхэм» является фаворитом в борьбе за Депая

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может летом покинуть клуб. Основным претендентом на 28-летнего игрока сборной Нидерландов является «Тоттенхэм», сообщает Mundo Deportivo.

Также в услугах Депая заинтересованы «Милан» и «Ювентус». Но сам игрок хотел бы продолжить карьеру именно в Англии.

Контракт нападающего с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 Депай сыграл за испанский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал две голевые передачи.

Напомним, что прошлым летом он перешел в «барсу» на правах свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.