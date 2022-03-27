«Ньюкасл» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника «Брюгге»

Полузащитник «Брюгге» Шарль Де Кетеларе может продолжить карьеру в Англии. На 21-летнего бельгийца претендуют «Ньюкасл» и «Тоттенхэм», сообщает La Gazzetta dello Sport.

На игрока также претендует итальянский «Лацио», на сам футболист склоняется к переезду в Англию.

Контракт Де Кетеларе с «Брюгге» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 41 матче во всех турнирах за «Брюгге». Он забил 17 голов и сделал 9 голевых передач.