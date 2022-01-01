Конте ждет усиления состава «Тоттенхэма» в зимнее трансферное окно

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что ждет усиления состава в зимнее трансферное окно.

«Мы должны обсудить с руководством новые трансферы, да. Когда я только пришел на пост главного тренера, то меня заверили, что команду ждет укрепление. Сейчас я хорошо представляю возможности всех игроков.

Лукаку? Я очень уважаю его и мне нравилось с ним работать, но сейчас он является игроком «Челси», — приводит слова Конте BBC.

Ранее Лукаку заявил, что недоволен своим положением в клубе, на что главный тренер «синих» Томас Тухель сказал, что футболист создает «ненужный шум» вокруг клуба.