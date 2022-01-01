«Арсенал» хочет заполучить нападающего «Реала Сосьедада» Исака
Нападающий «Реала Сосьедада» Александер Исак может продолжить карьеру в Англии. В шведском форварде заинтересован «Арсенал», сообщает The Athletic.
В нынешнем сезоне 22-летний Исак забил четыре гола и отдал голевую передачу в 15 матчах чемпионата Испании, а также отметился тремя голами в пяти играх Лиги Европы.
Контракт шведского форварда с «Реалом Сосьедадом» истекает в 2026 году. Портал Transfermarkt оценивает Исака в 40 миллионов евро.
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