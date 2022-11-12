Конте считает, что Гарри Кейн внес большой вклад в успехи команды в текущем сезоне

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил выступление нападающего команды Гарри Кейна в последних матчах.

«Я думаю, что Гарри сыграл действительно важную роль, особенно в последних 13 матчах. Если мы закончим этот период в первой четверке и выйдем в следующий раунд Лиги чемпионов, нам придется сделать большую ставку на него. Я думаю, что Гарри, честно говоря, заслуживает большой похвалы. Он всегда важный игрок, но сейчас на его плечи легла большая нагрузка, и он играл фантастически. Он приедет на чемпионат мира с большим энтузиазмом, в хорошей физической форме. На мой взгляд, морально он сильнее, чем раньше», — приводит Independent слова Конте.

В текущем сезоне Кейн провел 22 матча за «Тоттенхэм» во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи.

29-летний нападающий был включен в состав сборной Англии на чемпионат мира-2022, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря.