Конте признался, что игроки «Тоттенхэма» были напуганы после поражения от «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте признался, что поражение от «Манчестер Юнайтед» в матче 12-го тура АПЛ (0:2) напугало команду.

«Мы должны быть честны и сказать, что «МЮ» заслужил победу. С самого начала они показали гораздо больше, чем мы. В этом сезоне нам приходилось много бороться, когда мы играли на высоком уровне против «Челси», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Это означает, что мы должны продолжать работать и совершенствоваться.

Мы были немного напуганы. Мне это не нравится. В таблице наша команда занимает хорошее место, но нам нужно выстраивать игру по-другому, чтобы не пропускать глупые передачи", — приводит Mirror слова Конте.

«Шпоры» идут на третьем месте в турнирной таблице АПЛ (23 очка), «МЮ» расположился на пятой строчке (19 очков).