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Сегодня, 13:49

Гюндоган назвал Холанна невероятным футболистом, который станет еще лучше

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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался об игре нападающего английского клуба Эрлина Холанна.

«У Холанна есть мастерство — все это видят. Он уже многое дает и нашей команде, и футболу. Но еще важно и то, как он справляется с моментами, которые важны для него. В дни матчей и на тренировках мы видим его характер и настрой. Думаю, это что-то особенное. А еще Эрлин — очень скромный. Он знает, что ему нужно еще очень много работать, чтобы стать еще лучше», — приводит слова Гюндогана официальный сайт «Манчестер Сити».

Он также выразил уверенность, что Холанн будет становиться еще лучше не только в этом сезоне, но и в ближайшие годы.

«Это сделает его невероятным игроком. Эрлин уже им является, но он станет еще лучше, и это повысит его шансы на «Золотой мяч», — добавил Гюндоган.

22-летний норвежец присоединился к «Манчестер Сити» в июле 2022 года и провел за английскую команду 14 матчей, забил 20 мячей и отдал три результативные передачи.

Источник: https://www.mancity.com/news/mens/ilkay-gundogan-says-erling-haaland-can-be-a-future-ballon-d-or-contender-63801792
Илкай Гюндоган
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 9 0 1 24-10 27
2
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
3
 Тоттенхэм 11 7 2 2 22-12 23
4
 Челси 10 6 2 2 15-10 20
5
 МЮ 10 6 1 3 15-15 19
6
 Ньюкасл 11 4 6 1 18-9 18
7
 Ливерпуль 10 4 4 2 22-12 16
8
 Брайтон 10 4 3 3 14-11 15
9
 Брентфорд 11 3 5 3 18-17 14
10
 Кр. Пэлас 10 3 4 3 12-13 13
11
 Борнмут 11 3 4 4 10-23 13
12
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
13
 Вест Хэм 11 3 2 6 9-12 11
14
 Саутгемптон 11 3 2 6 10-18 11
15
 Эвертон 11 2 4 5 8-12 10
16
 Лидс 9 2 3 4 11-13 9
17
 Астон Вилла 10 2 3 5 7-13 9
18
 Вулверхэмптон 11 2 3 6 5-14 9
19
 Нот. Форест 11 1 3 7 7-23 6
20
 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.10 21:30
Брайтон – Нот. Форест
 0 : 0
18.10 22:15
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 2 : 1
19.10 21:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 0 : 1
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 0 : 0
19.10 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 1 : 0
19.10 21:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 1 : 0
19.10 22:15
МЮ – Тоттенхэм
 2 : 0
20.10 21:30
Фулхэм – Астон Вилла
 - : -
20.10 22:15
Лестер – Лидс
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 15
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 9
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 8
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 4
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 8 1 1
Натаниэл Чалоба

Натаниэл Чалоба

Фулхэм

 3 1 0
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 7 1 0
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