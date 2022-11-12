Компани признан лучшим тренером октября в чемпионшипе

Главный тренер «Бернли» Венсан Компани признан лучшим тренером октября в чемпионшипе.

Под руководством экс-защитника «Манчестер Сити» команда одержала пять побед и три раза сыграла вничью в восьми матчах за прошедший месяц. За этот период «Бернли» забил 15 голов и пропустили 6 мячей.

«Это был хороший месяц для нас, но тяжелая работа продолжается», — отметил бельгийский специалист.

Компани в голосовании опередил Джона Даля Томассона («Блэкберн Роверс»), Рассела Мартина («Суонси») и Майкла Била («КПР»).