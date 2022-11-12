Клопп считает, что продажа «Ливерпуля» позволит клубу конкурировать в финансовом плане с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп положительно относится к тому, что в ближайшее время у клуба может смениться владелец.

«В структуре, которая у нас была, мы, очевидно, могли тратить деньги. Однако всегда должны были смотреть на то, сколько мы заработали. Мы все знаем два крупнейших трансфера в прошлом, Али и Вирджила, и все знаем, как это произошло. Мы получили деньги от «Барселоны» [за Филиппе Коутиньо] и потратили их с умом. То, как мы это сделали, привело нас туда, где мы есть. Отлично. Но ничто в этом мире не дешевеет. Иногда приходится тратиться. Да, я рад давать шанс молодым воспитанникам, но время от времени необходимо использовать проверенное качество

Я понятия не имею, что произойдет, но верю в это. Если в итоге не будет чего-то хорошего, то я могу начать волноваться, но сейчас просто надеюсь, что все будет хорошо. У меня очень близкие отношения [с владельцами], и я всегда знал, что мы можем делать, а чего нет», — цитирует The Telegraph Клоппа.