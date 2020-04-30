Клубам АПЛ предложат проверять игроков и персонал на коронавирус дважды в неделю

Клубам АПЛ предложат как минимум два раза в неделю тестировать футболистов и персонал на наличие коронавируса, сообщает Sky Sports.

По информации источника, данная мера может быть применена, если правительство Великобритании разрешит возвращение к тренировкам. Сообщается, что соответствующие предложения подготовлены медицинским советником АПЛ Марком Джиллеттом после консультаций с испанской и немецкой лигами. Отмечается, что тестирование будет возможно только в случае, если оно не повлияет на проверку работников, которые задействованы в ключевых сферах в период коронавируса. Тесты будут оплачены АПЛ. Данное предложение рассмотрят в пятницу.

По последним данным Worldometers, общее число зараженных в мире достигло 3 220 969 человек. Зафиксировано 228 251 летальных исходов, 1 001 072 человек выздоровели.