Клопп: «Милнер не сыграет с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что полузащитник Джеймс Милнер не сыграет в матче 14-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Англичанин получил повреждение и был заменен в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи» (2:0).

«Милнер недоступен, поскольку он проходит осмотр на предмет сотрясения мозга. Джеймс будет доступен для полноценной контактной тренировки во вторник, если обследование пройдет хорошо», — заявил Клопп на пресс-конференции.

36-летний хавбек выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. В текущем сезоне полузащитник сыграл 18 матчей и отдал одну результативную передачу во всех турнирах.