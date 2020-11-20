Клопп: «Травма ван Дейка произошла из-за очень странного решения одного человека, которое трудно понять»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о травмах защитников Виргила ван Дейка и Джо Гомеса.

Ван Дейк заработал разрыв передней крестообразной связки колена в октябре в матче против «Эвертона», столкнувшись с вратарем соперника Джорданом Пикфордом, Гомес повредил колено в расположении сборной Англии в ноябре. Оба футболиста выбыли на длительный срок.

— Ситуация с ван Дейком произошла не из-за интенсивности игры, — приводит Daily Mail слова Клоппа. — Он получил травму из-за очень странного решения одного человека, которое трудно понять. Что касается Джо Гомеса — все произошло из-за того, что этот сезон слишком насыщен. Нам нужно беспокоиться об этом факторе. Это не отговорка, а лишь объяснение.