Клопп сообщил, что Гомес не вернется на поле в этом сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что защитник «мерсисайдцев» Джо Гомес не вернется на поле в сезоне-2020/21.

«Восстановление Джо проходит хорошо, но он еще очень далек от возвращения. Он пока не готов бегать ни по полю, ни в тренажерном зале. У него тяжелая травма. Сезон заканчивается в мае? Не думаю, что он успеет вернуться. Я был бы очень удивлен в приятном смысле, если бы он успел», — цитирует Goal Клоппа.

23-летний Гомес получил травму колена в ноябре 2020 года, находясь в расположении сборной Англии. Пресс-служба «Ливерпуля» сообщала, что защитник пропустит «значительную часть» сезона-2020/21.