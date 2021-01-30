Кинг не покинет «Борнмут», несмотря на интерес «Вест Хэма»

Главный тренер «Борнмута» Джейсон Тиндалл заявил, что нападающий «вишен» Джошуа Кинг не покинет команду в зимнее трансферное окно.

«Джошуа сказал мне, что останется в команде до конца сезона. Это отличные новости для нас. Уверен, что Кинг будет показывать свои лучшие качества, играя за нас», — цитирует Sky Sports Тиндалла.

В сезоне-2020/21 Кинг провел 14 матчей за «Борнмут», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. 22 января сообщалось, что к 29-летнему норвежцу проявляет интерес «Вест Хэм».