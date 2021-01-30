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«Манчестер Юнайтед» расторгнет контракт с Рохо

05:08
Маркос Рохо. Фото Instagram
Маркос Рохо. Фото Instagram
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«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с защитником Маркосом Рохо о досрочном расторжении контракта, сообщает Sky Sports. Соглашение действоваволо до лета, но стороны договорились о его досрочном завершении, поэтому 30-летний аргентинец станет свободным агентом. Сейчас игрок находится в Аргентине с тех пор, как отправился туда для лечения травмы.

В этом сезоне Рохо, который выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года, на поле не выходил.

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