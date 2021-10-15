Клопп — о продаже «Ньюкасла»: «Болельщикам клуба это понравится, но за деньги успех не купишь»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о покупке «Ньюкасла» инвестиционным фондом Саудовской Аравии.
«Я ждал официальных заявлений, потому что, очевидно, есть опасения по поводу прав человека. Что это будет значить для футбола? Несколько месяцев у нас были проблемы с клубами, строящими Суперлигу, и это правильно. Но мы строим суперкоманду, гарантированные места в Лиге чемпионов через несколько лет. Болельщикам «Ньюкасла» это понравится, но за деньги успех не купишь. У них есть средства, чтобы делать ошибки, но в итоге они будут там, где хотят», — приводит слова Клоппа BBC Sport.
Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.
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