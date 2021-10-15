Алиссон и Фабиньо пропустят матч «Ливерпуля» с «Уотфордом» и поедут в Мадрид из сборной Бразилии
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что вратарь Алиссон и полузащитник Фабиньо пропустят матч 8-го тура АПЛ против «Уотфорда».
«Они не сыграют с «Уотфордом». У них был матч в Колумбии, которая входит в «красную» ковидную зону в Великобритании. Они могли бы полететь в Англию, но им пришлось бы уйти на изоляцию — таковы правила и ограничения. Поэтому им придется сразу же отправиться в Мадрид, где нам предстоит сыграть с «Атлетико» в Лиге чемпионов», — приводит Goal слова Клоппа.
Матч «Уотфорд» — «Ливерпуль» состоится 16 октября, начало — в 14.30 (мск). Игра «Атлетико» — «Ливерпуль» пройдет 19 октября, начало — в 22.00 (мск).
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/alisson-fabinho-miss-liverpool-watford-travel-madrid/1o002a4yh4wpp1s8gbdrwt4woz
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