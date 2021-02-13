Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Лестера». Он был доволен игрой

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после поражения в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Лестером» (1:3) отметил, что доволен игрой команды в первые 75 минут встречи. По его словам, потом в игру вмешались судейские решения и ошибки.

«Интересный матч, мы должны были побеждать. У нас был хороший футбол, мы доминировали и владели мячом, забрав инициативу у «Лестера», — цитирует Клоппа BBC. — Мы были лучше во всем, забили гол и могли забивать еще. Все было хорошо до этого недоразумения с ВАР.

Пенальти, штрафной, офсайд, не офсайд, гол. Конечно, это оставило неприятное впечатление. Это должно измениться. Первый гол соперника — это офсайд, как мне кажется. Три игрока были вне игры, но судьи решили иначе. Пусть будет так.

Второй пропущенный мяч — это какое-то недоразумение. В такой ситуации вратарь должен кричать, но я не слышал, чтобы он кричал. Так не должно быть.

Третий гол мне не понравился. Мы слишком раскрылись. Этого я не могу принять. 75 минут мы играли отлично, а затем проиграли. Это лишь показывает, что у нас сложная ситуация".