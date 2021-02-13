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Чудовищная ошибка Алиссона и Кабака в матче с «Лестером». Видео

17:37
Алиссон. Фото Reuters
Алиссон. Фото Reuters
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Вратарь «Ливерпуля» Алиссон и защитник мерсисайдцев Озан Кабак допустили чудовищную ошибку в матче 24-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (1:3).

На 82-й минуте встречи голкипер «Ливерпуля» выбежал из своей штрафной, чтобы выбить мяч после заброса «Лестера» с правого фланга, но врезался в Кабака. В результате оба футболиста упали, а форвард «лис» Джейми Варди воспользовался ситуацией и забил гол в пустые ворота. Отметим, что Озан Кабак проводил дебютный матч в составе «Ливерпуля».

«Ливерпуль» уступил «Лестеру» со счетом 1:3 и потерпел седьмое поражение в чемпионате Англии-2020/21. Команда Юргена Клоппа идет на четвертом месте в турнирной таблице с 40 очками после 24 матчей.

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