Чудовищная ошибка Алиссона и Кабака в матче с «Лестером». Видео
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон и защитник мерсисайдцев Озан Кабак допустили чудовищную ошибку в матче 24-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (1:3).
На 82-й минуте встречи голкипер «Ливерпуля» выбежал из своей штрафной, чтобы выбить мяч после заброса «Лестера» с правого фланга, но врезался в Кабака. В результате оба футболиста упали, а форвард «лис» Джейми Варди воспользовался ситуацией и забил гол в пустые ворота. Отметим, что Озан Кабак проводил дебютный матч в составе «Ливерпуля».
Alisson kembali melakukan blunder. Keluar jauh dari sarangnya lalu gagal menyapu bola, mempermudah Jamie Vardy mencetak gol kedua untuk Leicester. Ada komentar?#LEILIV #EPLdiMolaTV pic.twitter.com/392EBr9Ky6— SuperSoccer TV (@my_supersoccer) February 13, 2021
«Ливерпуль» уступил «Лестеру» со счетом 1:3 и потерпел седьмое поражение в чемпионате Англии-2020/21. Команда Юргена Клоппа идет на четвертом месте в турнирной таблице с 40 очками после 24 матчей.
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