Клопп поделился мнением о шансах «Ливерпуля» на победу в АПЛ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Фулхэмом» (3:1) в 34-м туре чемпионата Англии оценил игру команды.
«Обычно «Фулхэм» доставлял нам больше проблем, так что сегодня это была хорошая игра в нужный момент. Мы намерены оставаться в чемпионской гонке», — сказал Клопп на пресс-конференции.
«Ливерпуль» (74 очка) поднялся на второе место в АПЛ, обойдя «Манчестер Сити» (73), но у «горожан» есть игра в запасе. Команда Юргена Клоппа по дополнительным показателям уступает «Арсеналу» (74).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|33
|23
|5
|5
|77-26
|74
|
2
|Ливерпуль
|33
|22
|8
|3
|75-32
|74
|
3
|Ман. Сити
|32
|22
|7
|3
|76-32
|73
|
4
|Астон Вилла
|34
|20
|6
|8
|71-50
|66
|
5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65-49
|60
|
6
|Ньюкасл
|32
|15
|5
|12
|69-52
|50
|
7
|МЮ
|32
|15
|5
|12
|47-48
|50
|
8
|Вест Хэм
|34
|13
|9
|12
|54-63
|48
|
9
|Челси
|31
|13
|8
|10
|61-52
|47
|
10
|Брайтон
|32
|11
|11
|10
|52-50
|44
|
11
|Вулверхэмптон
|33
|12
|7
|14
|46-53
|43
|
12
|Фулхэм
|34
|12
|6
|16
|50-54
|42
|
13
|Борнмут
|33
|11
|9
|13
|48-60
|42
|
14
|Кр. Пэлас
|33
|9
|9
|15
|42-56
|36
|
15
|Брентфорд
|34
|9
|8
|17
|52-59
|35
|
16
|Эвертон
|33
|10
|8
|15
|34-48
|32
|
17
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|42-60
|26
|
18
|Лутон Таун
|34
|6
|7
|21
|47-75
|25
|
19
|Бернли
|34
|5
|8
|21
|37-69
|23
|
20
|Шеффилд Юн.
|33
|3
|7
|23
|31-88
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
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12 тур
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14 тур
15 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.04
|17:00
|
Лутон Таун – Брентфорд
|1 : 5
|20.04
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Бернли
|1 : 4
|20.04
|21:30
|
Вулверхэмптон – Арсенал
|0 : 2
|21.04
|15:30
|
Эвертон – Нот. Форест
|2 : 0
|21.04
|17:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|3 : 1
|21.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|5 : 2
|21.04
|18:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|1 : 3
|14.05
|22:00
|
Тоттенхэм – Ман. Сити
|- : -
|15.05
|21:45
|
Брайтон – Челси
|- : -
|15.05
|22:00
|
МЮ – Ньюкасл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|19
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|24
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|28
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
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