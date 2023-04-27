Клопп оценил шансы на попадание «Ливерпуля» в еврокубки

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что его команда должна продолжать играть в таком же ключе, чтобы попасть в еврокубки.

«Если мы выиграем все наши матчи, мы будем в еврокубках. Люди спрашивают меня о Лиге чемпионов, но тут не все в наших руках, поскольку мы не играем ни с одной из команд выше нас. Важно, чтобы мы продолжали идти вперед, играли в хороший футбол, и в конце сезона увидим, сколько очков у нас будет.

Я хотел бы закончить чемпионат так, чтобы смогли развить успех в следующем сезоне. Я хочу взять что-то от этого сезона для следующего. Если это будут еврокубки, это здорово, если нет, мы должны с этим смириться. В течение нескольких недель я хочу, чтобы мы показывали наши настоящие лица, а не только в одной игре», – цитирует BBC Клоппа.