Клопп назвал «Тоттенхэм» Моуринью «машиной по достижению результатов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил уважение наставнику «Тоттенхэма» Жозе Моуринью перед матчем против «шпор» в рамках 13-го тура АПЛ.

«Я не удивлен успехам «Тоттенхэма». То, как играет эта команда в нынешнем сезоне, впечатляет. Моуринью сделал из «шпор» машину по достижению результатов. «Тоттенхэм» отлично выступает и побеждает, даже когда команда не в форме.



Сон и Кейн — лидеры, но если вам удастся заставить их замолчать, на первый план выйдут другие хорошие футболисты. «Тоттенхэм» — солидный соперник, который может принести неприятности на любой части поля», — приводит Goal слова Клоппа.

Матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» состоится сегодня, 16 декабря. Начало — в 23.00 (мск). «Тоттенхэм» лидирует после 12 туров чемпионата Англии-2020/21 с 25 очками, «Ливерпуль» уступает команде из Лондона по дополнительным показателям.