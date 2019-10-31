Клопп готов отказаться от дальнейшего участия в Кубке лиги

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Арсеналом» в 1/8 финала Кубка лиги призвал футбольных чиновников найти место в календаре для следующей встречи «красных» в этом турнире. В декабре, когда должны пройти четвертьфинальные игры, «Ливерпуль» отправится на клубный чемпионат мира.

— Если они не смогут найти подходящую дату для нас, и я не имею в виду 3 ночи на Рождество, тогда мы не сможем играть — наши соперники пройдут дальше, — цитирует BBC Клоппа. — «Ливерпуль» не будет жертвой этой проблемы. Я думаю, многие люди из АПЛ смотрели по телевизору матч, надеясь, что «Арсенал» сделает это... Извините!

Кубок английской лиги: новости и обзоры, календарь и результаты матчей, турнирная таблица