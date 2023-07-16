Клиши рассказал, по какой причине Гвардиола не допускал игрока к тренировкам

Экс-игрок «Манчестер Сити» Гаэль Клиши рассказал о том, какого тренироваться под руководством Хосепа Гвардиолы.

«У Гвардиолы строгие правила, но это нормально. Например, если вы набрали два лишних килограмма, вы не тренировались. Вы просто бегали и работали отдельно от команды», — сказал Клиши Tivibu Spor.