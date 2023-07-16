«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести игрока «Баварии» Горецку
Полузащитник «Баварии» Леон Горецка стал объектом интереса со стороны «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sport Germany.
По данным источника, также в игроке заинтересованы еще 2-3 европейских топ-клуба. Мюнхенский клуб готов отпустить футболиста в том случае, если по нему поступит предложение в размере 40-50 миллионов евро. Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не рассчитывает на Горецку в качестве основного игрока.
Сам Леон не хочет уходить, но вполне может изменить свое мнение в случае малого времени на поле. «Красные дьяволы» внимательно следят за ситуацией вокруг футболиста, несмотря на подписание Мэйсона Маунта.
28-летний Горецка выступает за «Баварию» с 2018 года. Контракт немца рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Горецка провел 40 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
|0
|0
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|0
|0-0
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2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -