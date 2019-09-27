Киоун удивлен назначению Джаки капитаном «Арсенала»

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун удивлен решению Унаи Эмери назначить капитаном команды Гранита Джаку. По словам ветерана, он бы доверил повязку Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

— Это серьезный выбор, и мне кажется, Эмери сделал его неправильно, — цитирует Talksport Киоуна. — Это поделит фанатов на два лагеря. Джака порой теряется на поле, из-за него назначают пенальти... Видимо, он очень сильная личность за пределами поля.

Это очень удивительно, особенно с учетом того, что его освистывали на поле менее недели назад.

Это смелое решение тренера. Он всегда ставит его на матчи, верит в игрока, но я удивлен.

Я Бы выбрал Обамеянга, он в хорошей форме. Это добавит ему ответственности.