Кейн вышел на второе место в списке бомбардиров «Тоттенхэма» за всю историю
16:36
Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн отметился голом в матче 23-го тура чемпионата Англии против «Вест Бромвича». Благодаря этому он установил новое достижение по результативности.
Нападающий догнал по количеству голов за команду Бобби Смита. У них по 208 мячей, они делят второе место. Впереди только Джимми Гривз — 266 голов.
По ходу второго тайма «шпоры» ведут 2:0.
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