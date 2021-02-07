Кейн вышел на второе место в списке бомбардиров «Тоттенхэма» за всю историю

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн отметился голом в матче 23-го тура чемпионата Англии против «Вест Бромвича». Благодаря этому он установил новое достижение по результативности.

Нападающий догнал по количеству голов за команду Бобби Смита. У них по 208 мячей, они делят второе место. Впереди только Джимми Гривз — 266 голов.

По ходу второго тайма «шпоры» ведут 2:0.