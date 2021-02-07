Сульшер считает, что «МЮ» пока рано думать о титулах

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался по поводу результатов своей команды. Специалист считает, что пока рано говорить о титулах.

«О завоевании титулов мы пока не говорим. «МЮ» прошел длинный путь, чтобы бать там, где он находится сейчас. Нас не следует считать претендентами на титулы. Такое интересно только для СМИ. Главное — мы должны быть лучше, как команда», — цитирует Сульшера Sky Sports.

После 23 туров АПЛ «МЮ» занимает 2-е место, имея в активе 45 очков.