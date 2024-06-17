Кейн восхитился игрой Беллингема в матче Англии против Сербии на Евро-2024

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением о полузащитнике национальной команды Джуде Беллингеме. Футболист забил победных гол в матче против сборной Сербии (1:0) в рамках первого тура группового турнира Евро-2024.

«Беллингем — невероятный футболист. Он заслуживает всю похвалу, которую сейчас получает. Все дело в его манере игры, уверенности, способности влиять на ход матча. Для игроков его позиции важно забивать, и он это делает», — цитирует Кейна BBC Sport.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг также похвалил Беллингема.

В следующем матче группы C Англия 20 июня сыграет с Данией, Сербия в этот же день встретится со Словенией.