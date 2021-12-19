Кейн совершил жесткий фол в матче против «Ливерпуля». Он получил желтую карточку за подкат прямой ногой
Нападающий «Ливерпуля» Гарри Кейн совершил грубый фол в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма».
В первом тайме он пошел в жесткий подкат против защитника «красных» Джейсона Робертсона. Кейн опасно сыграл прямой ногой, но главный арбитр встречи показал ему за этот фол только желтую карточку.
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