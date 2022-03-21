Кевин де Брейне прокомментировал выход «Манчестер Сити» в полуфинал Кубка Англии

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне оценил игру команды в матче с «Саутгемптоном» (4:1) в 1/4 финала Кубка Англии.

«Первые 20 минут и последние полчаса мы отлично провели. В перерывах было несколько глупых ошибок, которые позволили отыграться сопернику, тренер мало говорил с нами. Но наша реакция была хорошей. Во втором тайме мы доминировали и играли лучше», — цитирует де Брейне Sky Sports.

В полуфинал турнира также вышли «Челси», «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль».

В следующей стадии «Ман Сити» сыграет с «Ливерпулем». Матчи пройдут 16 и 17 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».