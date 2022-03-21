Лэмпард назвал причину поражения «Эвертона» от «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал крупное поражение команды в 1/4 финала Кубка Англии с «Кристал Пэлас» (4:0).

«Сегодня мы играли не очень плохо, а «Пэлас» был не так уж хорош. Причиной поражения стала неуверенность в себе. А тактика показала, что в первые 20 минут соперник не мог выбраться со своей половины поля», — цитирует Лэмпарда BBC.