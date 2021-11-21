Кэррик будет руководить «Манчестер Юнайтед» в ближайших матчах

Ассистент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик будет руководить командой в ближайших матчах. Затем клуб объявит имя тренера, который займет пост до конца сезона.

Сегодня, 21 ноября, «МЮ» объявил об уходе Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды.

48-летний норвежец возглавил «МЮ» в декабре 2018 года. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате Англии-2019/20, а также вышла в финал Лиги Европы-2020/21.

Кэррик вошел в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» в 2018 году — сразу же после окончания игровой карьеры. Тогда команду возглавлял Жозе Моуринью .