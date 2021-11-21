Кэррик будет руководить «Манчестер Юнайтед» в ближайших матчах
Ассистент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик будет руководить командой в ближайших матчах. Затем клуб объявит имя тренера, который займет пост до конца сезона.
Сегодня, 21 ноября, «МЮ» объявил об уходе Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды.
48-летний норвежец возглавил «МЮ» в декабре 2018 года. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате Англии-2019/20, а также вышла в финал Лиги Европы-2020/21.
Кэррик вошел в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» в 2018 году — сразу же после окончания игровой карьеры. Тогда команду возглавлял Жозе Моуринью.
OFFICIAL: Michael Carrick will now take charge of the team for forthcoming games, while the club looks to appoint an interim manager to the end of the season. #mufc— The United Stand (@UnitedStandMUFC) November 21, 2021
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