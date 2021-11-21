Сульшер покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер покинул свой пост, информирует пресс-служба клуба.
«Манчестер Юнайтед» может подтвердить, что Уле Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера. Спасибо за все, Уле», — говорится в сообщении.
Команда в последних 13 матчах во всех турнирах одержала только четыре победы, потерпела семь поражений и два раза сыграла вничью.
20 ноября манкунианцы потерпели поражение от «Уотфорда» со счетом 1:4 в матче 12-го тура чемпионата Англии. До этого было домашнее поражение от «Манчестер Сити» со счетом 0:2. «МЮ» с 17 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.
48-летний норвежец возглавил «МЮ» в декабре 2018 года. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате Англии-2019/20, а также вышла в финал Лиги Европы-2020/21.
В качестве игрока «МЮ» он шесть раз становился чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов-1999. В знаменитом финале против «Баварии» (2:1) он забил победный гол на 90+3-й минуте встречи.
Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.— Manchester United (@ManUtd) November 21, 2021
Thank you for everything, Ole ??#MUFC
В числе претендентов на пост главного тренера «МЮ» называются Зинедин Зидан, возглавляющий «Лестер» Брендан Роджерс, тренер «Аякса» Эрик тен Хаг и работающий со сборной Бельгии Роберто Мартинес.
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