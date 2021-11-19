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АПЛ, расписание матчей 12-го тура: «Ливерпуль» — «Арсенал», «Манчестер Сити» — «Эвертон» и другие игры

18:30
Футболисты «Манчестер Сити». Фото AFP
Футболисты «Манчестер Сити». Фото AFP
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12-й тур премьер-лиги.

«Лестер» — «Челси»

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
20 нояб, 15:30. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
20 ноября, 15:30
Челси
Судьи
Пол Тирни

«Астон Вилла» — «Брайтон & Хоув»

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
20 нояб, 18:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
20 ноября, 18:00
Брайтон & Хоув
Судьи
Энтони Тэйлор

«Бернли» — «Кристал Пэлас»

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
20 нояб, 18:00. Turf Moor (Бернли)
Бернли
20 ноября, 18:00
Кристал Пэлас
Судьи
Саймон Хупер

«Вулверхэмптон» — «Вест Хэм»

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
20 нояб, 18:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон Уондерерс
20 ноября, 18:00
Вест Хэм Юнайтед
Судьи
Майкл Лесли Дин

«Норвич» — «Саутгемптон»

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
20 нояб, 18:00. Carrow Road (Норвич)
Норвич
20 ноября, 18:00
Саутгемптон
Судьи
Мартин Аткинсон

«Ньюкасл» — «Брентфорд»

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
20 нояб, 18:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
20 ноября, 18:00
Брентфорд
Судьи
Роберт Джоунс

«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
20 нояб, 18:00. Vicarage Road (Уотфорд)
Уотфорд
20 ноября, 18:00
Манчестер Юнайтед
Судьи
Джон Мосс

«Ливерпуль» — «Арсенал»

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
20 нояб, 20:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
20 ноября, 20:30
Арсенал
Судьи
Майкл Оливер

«Манчестер Сити» — «Эвертон»

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
21 нояб, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
21 ноября, 17:00
Эвертон
Судьи
Стюарт Аттуэлл

«Тоттенхэм» — «Лидс»

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
21 нояб, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
21 ноября, 19:30
Лидс
Судьи
Андре Марринер

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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