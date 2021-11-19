АПЛ, расписание матчей 12-го тура: «Ливерпуль» — «Арсенал», «Манчестер Сити» — «Эвертон» и другие игры
12-й тур премьер-лиги.
«Лестер» — «Челси»
«Астон Вилла» — «Брайтон & Хоув»
«Бернли» — «Кристал Пэлас»
«Вулверхэмптон» — «Вест Хэм»
«Норвич» — «Саутгемптон»
«Ньюкасл» — «Брентфорд»
«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»
«Ливерпуль» — «Арсенал»
«Манчестер Сити» — «Эвертон»
«Тоттенхэм» — «Лидс»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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