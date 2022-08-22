Каземиро приехал на стадион перед матчем «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

Новичок «Манчестер Юнайтед» полузащитник Каземиро приехал на стадион «Олд Траффорд» за несколько часов до начала матча 3-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

19 августа «МЮ» объявил о покупке Каземиро у «Реала». По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 70,65 миллиона евро.

Контракт 30-летнего футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2026 года, а также предусматривает опцию автоматического продления на год.

Бразильский полузащитник прошел медосмотр в расположении нового клуба, а теперь ожидает, когда будет оформлена рабочая виза.