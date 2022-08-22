Каземиро приехал на стадион перед матчем «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
Новичок «Манчестер Юнайтед» полузащитник Каземиро приехал на стадион «Олд Траффорд» за несколько часов до начала матча 3-го тура АПЛ с «Ливерпулем».
19 августа «МЮ» объявил о покупке Каземиро у «Реала». По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 70,65 миллиона евро.
Контракт 30-летнего футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2026 года, а также предусматривает опцию автоматического продления на год.
Бразильский полузащитник прошел медосмотр в расположении нового клуба, а теперь ожидает, когда будет оформлена рабочая виза.
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
2
|Брайтон
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
3
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
4
|Ман. Сити
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
5
|Лидс
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
6
|Ньюкасл
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|
7
|Фулхэм
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|
8
|Кр. Пэлас
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Брентфорд
|3
|1
|1
|1
|8-5
|4
|
10
|Саутгемптон
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|
11
|Челси
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
12
|Нот. Форест
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
13
|Борнмут
|3
|1
|0
|2
|2-7
|3
|
14
|Астон Вилла
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|
15
|Ливерпуль
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
16
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|
17
|Эвертон
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
18
|Лестер
|3
|0
|1
|2
|5-8
|1
|
19
|МЮ
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
20
|Вест Хэм
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.08
|14:30
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|1 : 0
|20.08
|17:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|3 : 1
|20.08
|17:00
|
Эвертон – Нот. Форест
|1 : 1
|20.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|3 : 2
|20.08
|17:00
|
Лестер – Саутгемптон
|1 : 2
|20.08
|19:30
|
Борнмут – Арсенал
|0 : 3
|21.08
|16:00
|
Лидс – Челси
|3 : 0
|21.08
|16:00
|
Вест Хэм – Брайтон
|0 : 2
|21.08
|18:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|3 : 3
|22.08
|22:00
|
МЮ – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Морено Родриго
Лидс
|4
|
|
Вильфрид Заа
Кристал Пэлас
|3
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|3
|П
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|3
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|3
|
|
Джек Харрисон
Лидс
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
|
Калиду Кулибали
Челси
|3
|0
|0
|
|
Адам Смит
Борнмут
|3
|0
|3
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