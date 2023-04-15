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Сегодня, 20:19

Кассано считает, что Моуринью и Аллегри никогда не сравнятся с Гвардиолой по гениальности

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Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано назвал своих любимых тренеров.

«Я исхожу из того, что лучшей командой для меня всегда будет та, в которой есть Месси — сильнейший игрок мира — и еще десять игроков. За исключением Месси, самый красивый и постоянно развивающийся футбол — это футбол гениального Пепа Гвардиолы. В этом году он открыл Стоунза в роли опорного полузащитника. Моуринью и Аллегри никогда и близко не сравнятся с Гвардиолой. Кроме Пепа, мне нравится Нагельсманн. В прошлом году меня впечатлил Тухель, а из итальянцев — Де Дзерби. Я люблю футбол, смотрю его, изучаю его», — приводит слова Кассано La Gazzetta dello Sport.

Гвардиола является главным тренером английского клуба «Манчестер Сити». Ему принадлежит рекорд по количеству выигранных подряд матчей в чемпионатах Англии, Испании и Германии. Испанец — самый титулованный тренер в истории «Барселоны» и «Манчестер Сити».

Антонио Кассано
Хосеп Гвардиола
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 30 23 4 3 72-29 73
2
 Ман. Сити 29 21 4 4 75-27 67
3
 Ньюкасл 30 15 11 4 48-24 56
4
 МЮ 29 17 5 7 44-37 56
5
 Тоттенхэм 31 16 5 10 57-45 53
6
 Астон Вилла 31 15 5 11 44-40 50
7
 Брайтон 29 14 7 8 54-37 49
8
 Ливерпуль 29 12 8 9 50-35 44
9
 Брентфорд 31 10 13 8 47-42 43
10
 Фулхэм 30 12 6 12 42-41 42
11
 Челси 31 10 9 12 30-33 39
12
 Кр. Пэлас 31 9 9 13 31-40 36
13
 Вулверхэмптон 31 9 7 15 26-42 34
14
 Борнмут 31 9 6 16 31-59 33
15
 Вест Хэм 29 8 6 15 27-39 30
16
 Лидс 30 7 8 15 39-54 29
17
 Эвертон 31 6 9 16 24-46 27
18
 Нот. Форест 30 6 9 15 24-54 27
19
 Лестер 30 7 4 19 40-52 25
20
 Саутгемптон 31 6 5 20 24-53 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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11 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.04 14:30
Астон Вилла – Ньюкасл
 3 : 0
15.04 17:00
Челси – Брайтон
 1 : 2
15.04 17:00
Эвертон – Фулхэм
 1 : 3
15.04 17:00
Саутгемптон – Кр. Пэлас
 0 : 2
15.04 17:00
Тоттенхэм – Борнмут
 2 : 3
15.04 17:00
Вулверхэмптон – Брентфорд
 2 : 0
15.04 19:30
Ман. Сити – Лестер
 - : -
16.04 16:00
Вест Хэм – Арсенал
 - : -
16.04 18:30
Нот. Форест – МЮ
 - : -
17.04 22:00
Лидс – Ливерпуль
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 30
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 23
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 18
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 14
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 29 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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