Холанн оформил дубль в матче с «Лестером» и повторил рекорд Салаха в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн сделал дубль в первом тайме домашнего матча 31-го тура чемпионата Англии с «Лестером».

Таким образом, в дебютном сезоне АПЛ в активе у 22-летнего игрока 32 гола. Холанн повторил рекорд Мохамеда Салаха, который забил столько же мячей в сезоне-2017/2018.

Абсолютный рекорд английской лиги (34 гола) принадлежит Энди Коулу (в составе «Ньюкасла» в сезоне-1993/1994) и Алану Ширеру (в составе «Блэкберна» в сезоне-1994/1995). Однако эти достижения были в эпоху 42-матчевых сезонов, а сейчас в чемпионате Англии проводят 38 игр.

Всего в текущем сезоне у Холанyа 47 забитых мячей и 6 голевых передач в 40 играх за «Манчестер Сити» во всех турнирах.