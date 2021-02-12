Капитан «Вест Хэма» Нобл может покинуть команду по окончании сезона
11:58
Капитан «Вест Хэма» Марк Нобл намекнул на уход из команды по окончании сезона.
«В мае мне исполнится 34 года, мне осталось не так много времени играть, но я хочу насладиться каждой минутой. Возможно, я в последний раз сыграл на «Олд Траффорд», выйдя против «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии во вторник. Я не знаю, где буду играть в следующем году», — цитирует Goal Нобла.
Нобл — воспитанник «Вест Хэма», он выступает за команду с 2000 года. На счету 33-летнего англичанина 518 матчей в составе «молотобойцев», 60 голов и 61 результативная передача.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/noble-drops-retirement-hint-west-ham-33-year-old-midfielder/15vm3gj5cps1m1kmhsr4xgnn1x
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