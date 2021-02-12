Капитан «Вест Хэма» Нобл может покинуть команду по окончании сезона

Капитан «Вест Хэма» Марк Нобл намекнул на уход из команды по окончании сезона.

«В мае мне исполнится 34 года, мне осталось не так много времени играть, но я хочу насладиться каждой минутой. Возможно, я в последний раз сыграл на «Олд Траффорд», выйдя против «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии во вторник. Я не знаю, где буду играть в следующем году», — цитирует Goal Нобла.

Нобл — воспитанник «Вест Хэма», он выступает за команду с 2000 года. На счету 33-летнего англичанина 518 матчей в составе «молотобойцев», 60 голов и 61 результативная передача.