Полузащитник «Арсенала» Партей пропустит матч против «Лидса»
11:48
Полузащитник «Арсенала» Томас Партей получил травму в матче 23-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (0:1), сообщает пресс-служба «канониров» на официальном сайте клуба.
У 27-летнего ганца выявили повреждение левого подколенного сухожилия. Из-за травмы футболист не сможет принять участия в матче 24-го тура АПЛ против «Лидса», который состоится в воскресенье, 14 февраля. Точные сроки восстановления игрока не называются.
Партей перешел в «Арсенал» из «Атлетико» в октябре 2020 года. Игрок провел 13 матчей за «канониров», на его счету 1 результативная передача.
Дополнительная информация:
https://www.arsenal.com/news/team-news-leno-partey-tierney-and-more
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