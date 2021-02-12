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Моуринью разозлился на Бэйла из-за поста в Instagram

12:13
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью разозлился на форварда команды Гарета Бэйла за то, что тот выставил его в дурном свете перед болельщиками, сообщает Mirror.

Специалист в интервью после матча Кубка Англии с «Эвертоном» (4:5) заявил, что валлиец не участвовал в этой игре из-за травмы. Но в день матча Бэйл выложил в Instagram фото с подписью: «Хорошая тренировка сегодня». Из-за этого Моуринью разозлился на футболиста.

Ранее стало известно, что тренер не рассчитывает на валлийца. «Реал» готов принять Бэйла обратно. Контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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