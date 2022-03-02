Полузащитник «Мидлсбро» Джонни Хаусон поделился эмоциями после победного матча 1/8 финала Кубка Англии с «Тоттенхэмом» (1:0).

«Мы знали, что будет тяжело физически, у них есть игроки мирового класса, которые могут перемещать мяч и заставлять нас усердно работать. Мы показали качественную игру.

Победа над «Манчестер Юнайтед» придала нам уверенности, наслаждайтесь этим и смотрите, что будет дальше", — цитирует Хаусона BBC.

Ранее «Мидлсбро» выбил из Кубка Англии другую команду АПЛ — «Манчестер Юнайтед».

Соперник «Мидлсбро» по четвертьфиналу Кубка Англии станет известен после жеребьевки.