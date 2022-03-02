Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал игру полузащитника Рияда Махреза в матче 1/8 финала Кубка Англии против «Петерборо» (2:0). В этой встрече он отметился голом.

«Махрез играет на позиции, на которой играл всю свою карьеру. Мы знаем, какими качествами он обладает. Я горжусь им больше всего потому, что он любит играть в футбол. Для него футбол — не профессия, это радость», — цитирует Гвардьолу BBC.

В этом сезоне 31-летний француз участвовал в 20 матчах АПЛ, забив 8 голов и сделав 4 результативные передачи.

Соперник «горожан» по четвертьфиналу Кубка Англии станет известен после жеребьевки.