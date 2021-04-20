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Капитан «Манчестер Юнайтед» поссорился с вице-президентом из-за Суперлиги

15:21
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Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр вступил в конфликт с вице-президентом клуба Эдом Вудвордом. Об этом сообщил Корреспондент Daily Mail Майк Киган в Twitter.

Причиной стало то, что руководство клуба не рассказало игрокам о планах вступления в Суперлигу, и футболисты узнали об этом из прессы.

Напомним, 19 апреля 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

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