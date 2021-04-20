Капитан «Манчестер Юнайтед» поссорился с вице-президентом из-за Суперлиги
Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр вступил в конфликт с вице-президентом клуба Эдом Вудвордом. Об этом сообщил Корреспондент Daily Mail Майк Киган в Twitter.
Причиной стало то, что руководство клуба не рассказало игрокам о планах вступления в Суперлигу, и футболисты узнали об этом из прессы.
Напомним, 19 апреля 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».
Bit more info on this from yesterday. I understand that Harry Maguire confronted Ed Woodward at the meeting over the players (who went out and played on Sky as the news broke) not knowing about the plans. Fair play to the United captain. https://t.co/Dsaon9njM8— Mike Keegan (@MikeKeegan_DM) April 20, 2021
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