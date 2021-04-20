Гвардиола высказался о создании футбольной Суперлиги

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о том, что клуб вошел в Суперлигу.

«Есть заявление, но никто не проясняет детали того, что будет создано. Президенты клубов могли бы объяснить, как приняли это решение. У нас нет всей информации, мы находимся в неудобном положении. Я могу высказать только свое мнение, но не больше.

Если вы спросите меня, почему именно эти команды выбрали для участия в турнире. Спорт — это не спорт, когда не существует взаимосвязи между прилагаемыми усилиями и результатом. Если успех гарантирован, или не имеет значения, проигрываешь ты или нет — это не спорт. Я много раз говорил, что хочу видеть успешную Премьер-лигу, а не одну команду на вершине.

Мы собираемся сыграть в Лиге чемпионов на следующей неделе и постараемся выйти в финал в следующем сезоне, мы будем играть в Европе, потому что мы этого заслуживаем.

На данный момент УЕФА облажался. Они должны были уточнить всю информацию. Мы боролись за 5 замен в тяжелейший сезон из-за пандемии, люди бились за себя. У каждого в этом положении проблемы.

Они должны прояснить, какой шаг будет следующим. И тогда люди решат, что делать. Мы должны как можно больше работать вместе. Но в то же время не будьте циничны. Каждый за себя. АПЛ за себя, УЕФА тоже за себя.

Сейчас, в самую важную часть сезона, когда мы боремся за трофеи, Роберт Левандовски не мог играть против «ПСЖ», потому что получил травму в матче сборных. УЕФА решил так, потому что это их бизнес. Левандовски мог не играть. Каждый за себя», — цитирует Гвардиолу пресс-служба клуба в Twitter.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.