«Тоттенхэм» назначил 29-летнего Мэйсона исполняющим обязанности главного тренера клуба

«Тоттенхэм» 20 апреля на официальном сайте сообщил о назначении Райана Мэйсона исполняющим обязанности главного тренера клуба.

Помощниками 29-летнего специалиста станут Крис Пауэлл и Найджел Гиббс, Мишель Форм будет исполнять функции тренера вратарей, а Ледли Кинг продолжит работу тренером первой команды в качестве ассистента.

Мэйсон — воспитанник «Тоттенхэма», который завершил карьеру в 26 лет по рекомендации врачей. В игре 2017 года, выступая за «Халл», Мэйсон получил травму черепа во встрече с «Челси».

19 апреля лондонцы объявили об отставке Жозе Моуринью. Португальский специалист работал в «Тоттенхэме» с ноября 2019 года. Команда закончила прошлый сезон на шестой строчке в АПЛ и попала в Лигу Европы.

В текущем сезоне «шпоры» занимают седьмое место с 50 очками в турнирной таблице чемпионата Англии. У клуба одна победа за шесть последних игр.