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Сегодня, 16:54

Канчельскис вошел в топ-100 лучших игроков в истории АПЛ по версии FourFourTwo

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Андрей Канчельскис.
Фото AFP

Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг из 100 лучших игроков, выступавших в АПЛ с 1992 года.

99-е место в рейтинге занял экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис, который играл в АПЛ за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».

«Ловкий русский помог «Юнайтед» завоевать титул чемпиона Премьер-лиги, но не смог предотвратить громкую ссору с его боссом. Вместо этого Канчельскис стал культовым игроком в «Эвертоне»

Главные моменты: Хет-трик в ворота «Ман Сити» в ноябре 1994 года и дубль за «Эвертон» на «Энфилде» год спустя. Андрею нравились дерби", — сказано в комментарии к позиции россиянина.

Первое место в рейтинге занял экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри, вторым стал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, третьим — Алан Ширер, выступавший за «Саутгемптон», «Блэкберн» и «Ньюкасл».

Топ-10 рейтинга:

1. Тьерри Анри («Арсенал»);

2. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»);

3. Алан Ширер («Саутгемптон», «Блэкберн» и «Ньюкасл»);

4. Уэйн Руни («Эвертон, «Манчестер Юнайтед»);

5. Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед»);

6. Эрик Кантона («Лидс», «Манчестер Юнайтед»);

7. Стивен Джеррард («Ливерпуль»);

8. Фрэнк Лэмпард («Вест Хэм», «Челси», «Манчестер Сити»);

9. Патрик Виейра («Арсенал», «Манчестер Сити»);

10. Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»).

Источник: FourFourTwo
Алан Ширер
Андрей Канчельскис
Криштиану Роналду
Райан Гиггз
Стивен Джеррард
Тьерри Анри
Уэйн Руни
Фрэнк Лэмпард
Эрик Кантона
Футбол
Патрик Виейра
Пол Скоулз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
2
 Арсенал 8 6 2 0 16-6 20
3
 Ман. Сити 8 6 0 2 17-6 18
4
 Ливерпуль 8 5 2 1 18-9 17
5
 Астон Вилла 8 5 1 2 19-12 16
6
 Брайтон 8 5 1 2 21-16 16
7
 Вест Хэм 8 4 2 2 15-12 14
8
 Ньюкасл 8 4 1 3 20-9 13
9
 Кр. Пэлас 8 3 3 2 7-7 12
10
 МЮ 8 4 0 4 9-12 12
11
 Челси 8 3 2 3 11-7 11
12
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
13
 Нот. Форест 8 2 3 3 8-10 9
14
 Вулверхэмптон 8 2 2 4 9-14 8
15
 Брентфорд 8 1 4 3 11-12 7
16
 Эвертон 8 2 1 5 9-12 7
17
 Лутон Таун 8 1 1 6 6-15 4
18
 Бернли 8 1 1 6 7-20 4
19
 Борнмут 8 0 3 5 5-18 3
20
 Шеффилд Юн. 8 0 1 7 6-22 1
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21.10 14:30
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
21.10 17:00
Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
21.10 17:00
Брентфорд – Бернли
 - : -
21.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
21.10 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
21.10 17:00
Нот. Форест – Лутон Таун
 - : -
21.10 19:30
Челси – Арсенал
 - : -
21.10 22:00
Шеффилд Юн. – МЮ
 - : -
22.10 18:30
Астон Вилла – Вест Хэм
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Тоттенхэм – Фулхэм
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 6
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 5
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 5
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 8 1 3
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Кертис Джонс

Кертис Джонс

Ливерпуль

 5 1 1
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