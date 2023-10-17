Канчельскис вошел в топ-100 лучших игроков в истории АПЛ по версии FourFourTwo

Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг из 100 лучших игроков, выступавших в АПЛ с 1992 года.

99-е место в рейтинге занял экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис, который играл в АПЛ за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».

«Ловкий русский помог «Юнайтед» завоевать титул чемпиона Премьер-лиги, но не смог предотвратить громкую ссору с его боссом. Вместо этого Канчельскис стал культовым игроком в «Эвертоне»

Главные моменты: Хет-трик в ворота «Ман Сити» в ноябре 1994 года и дубль за «Эвертон» на «Энфилде» год спустя. Андрею нравились дерби", — сказано в комментарии к позиции россиянина.

Первое место в рейтинге занял экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри, вторым стал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, третьим — Алан Ширер, выступавший за «Саутгемптон», «Блэкберн» и «Ньюкасл».

Топ-10 рейтинга:

1. Тьерри Анри («Арсенал»);

2. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»);

3. Алан Ширер («Саутгемптон», «Блэкберн» и «Ньюкасл»);

4. Уэйн Руни («Эвертон, «Манчестер Юнайтед»);

5. Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед»);

6. Эрик Кантона («Лидс», «Манчестер Юнайтед»);

7. Стивен Джеррард («Ливерпуль»);

8. Фрэнк Лэмпард («Вест Хэм», «Челси», «Манчестер Сити»);

9. Патрик Виейра («Арсенал», «Манчестер Сити»);

10. Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»).